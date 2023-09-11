Девушка похудела на 54 килограмма с помощью простого блюда

Тиктокерша похудела на 54 килограмма, каждый день обедая фаршем с фасолью

Девушка по имени Мередит значительно похудела с помощью простого блюда, которое, как полагает она, многим не понравится. На опубликованный девушкой в социальной сети TikTok ролик обратило внимание издание The Sun.

Еще недавно Мередит весила 117 килограммов. Решив похудеть, она стала вести активный образ жизни и внесла изменения в режим питания. Девушка рассказала, что для этого она в течение двух недель обедала одним и тем же диетическим блюдом.

Мередит сомневается, что ее рецепт понравится подписчикам, но все равно поделилась им. «Что вы ели, чтобы потерять 54 килограмма? Я каждый день съедаю 200 граммов говяжьего фарша, половину банки черной фасоли и все посыпаю перцем. Стали бы есть такое?» — спросила тиктокерша.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.