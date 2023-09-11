Греф заявил о росте Сбера и клиентской активности

Греф на ВЭФ-2023: бизнес продолжает активно расти, несмотря на прогнозы

В настоящее время бизнес продолжает активно расти, даже несмотря на последние прогнозы. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на полях ВЭФ-2023 во Владивостоке.

Такая тенденция в делах Сбера указывает на то, что компания может закончить 2023 год успешнее, чем было сказано в прогнозах по рентабельности. Греф напомнил, что сейчас прогноз ROE больше 22 процентов.

Он также отметил, что к августу клиентская активность особо не изменилась, она осталась на высоком уровне. Сбербанк также выдал гражданам почти 3 триллиона рублей в качестве кредита.

Помимо этого, замечен рост портфеля кредитных карт — он вырос до 5,6 процента за месяц. «Наш продукт со льготным периодом в 120 дней является лидером, доля на рынке уверенно приближается к 50 процентам», — рассказал Греф.

Ранее стало известно, что Греф с рабочим визитом посетил Амурскую область. Там же чиновники провели переговоры по реализации совместных проектов в рамках стратегии развития региона и перспективы работы с Китаем.

После этого Греф встретился с главой Камчатского края Владимиром Солодовым. Разговор чиновников затрагивал туристическую отрасль на Камчатке и ее развитие. Позднее председатель правления Сбербанка провел рабочую встречу с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.