Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:11, 11 сентября 2023Экономика

Греф заявил о росте Сбера и клиентской активности

Греф на ВЭФ-2023: бизнес продолжает активно расти, несмотря на прогнозы

Фото: Eduardo Soares / Unsplash

В настоящее время бизнес продолжает активно расти, даже несмотря на последние прогнозы. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на полях ВЭФ-2023 во Владивостоке.

Такая тенденция в делах Сбера указывает на то, что компания может закончить 2023 год успешнее, чем было сказано в прогнозах по рентабельности. Греф напомнил, что сейчас прогноз ROE больше 22 процентов.

Он также отметил, что к августу клиентская активность особо не изменилась, она осталась на высоком уровне. Сбербанк также выдал гражданам почти 3 триллиона рублей в качестве кредита.

Помимо этого, замечен рост портфеля кредитных карт — он вырос до 5,6 процента за месяц. «Наш продукт со льготным периодом в 120 дней является лидером, доля на рынке уверенно приближается к 50 процентам», — рассказал Греф.

Ранее стало известно, что Греф с рабочим визитом посетил Амурскую область. Там же чиновники провели переговоры по реализации совместных проектов в рамках стратегии развития региона и перспективы работы с Китаем.

После этого Греф встретился с главой Камчатского края Владимиром Солодовым. Разговор чиновников затрагивал туристическую отрасль на Камчатке и ее развитие. Позднее председатель правления Сбербанка провел рабочую встречу с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС

    Пассажир устроил дебош на авиарейсе Бангкок — Москва

    Дачников предостерегли от способной навредить помидорам и огурцам ошибки

    Олимпийская чемпионка рассказала о падении боевого духа спортсменов

    В российском регионе началось расследование загадочной гибели школьницы

    Сторонника украинского легиона арестовали за планы диверсий в России

    Дочь двоеженца раскрыла обман отца и отправила его под суд

    В России оценили риск начала «системной национализации»

    Стало известно о выставлении на продажу «Ювентуса»

    Россиянам назвали способы сэкономить на обогреве квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости