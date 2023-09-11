СВР поставила памятник Железному Феликсу со взглядом на Запад

В СВР поставили копию памятника Дзержинскому с Лубянки, смотрящего на Запад

В штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР) России поставлен памятник Феликсу Дзержинскому, являющийся уменьшенной копией скульптуры, стоявшей на Лубянской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Глава СВР Сергей Нарышкин отметил, что голова Железного Феликса обращена на северо-запад в сторону Польши и Прибалтики, откуда исходит угроза для России. Дзержинский остается нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников разведки, сказал он, процитировав его крылатые слова про чекиста с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками.

Автором памятника является скульптор Владимир Иванов.

Дзержинский был основателем Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) при Совете народных комиссаров РСФСР. Памятник ему был установлен в 1958 году на Лубянке, его снесли 22 августа 1991 года.