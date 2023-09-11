Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:29, 11 сентября 2023Силовые структуры

СВР поставила памятник Железному Феликсу со взглядом на Запад

В СВР поставили копию памятника Дзержинскому с Лубянки, смотрящего на Запад

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР) России поставлен памятник Феликсу Дзержинскому, являющийся уменьшенной копией скульптуры, стоявшей на Лубянской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Глава СВР Сергей Нарышкин отметил, что голова Железного Феликса обращена на северо-запад в сторону Польши и Прибалтики, откуда исходит угроза для России. Дзержинский остается нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников разведки, сказал он, процитировав его крылатые слова про чекиста с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками.

Автором памятника является скульптор Владимир Иванов.

Дзержинский был основателем Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) при Совете народных комиссаров РСФСР. Памятник ему был установлен в 1958 году на Лубянке, его снесли 22 августа 1991 года.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев. Почему они могут начать протесты на улицах?

    В Белоруссии обезвредили три боевые ячейки иностранных спецслужб

    Россиянин под наркотиками попытался открыть дверь самолета во время полета

    Иван Ургант раскрыл свое местонахождение

    В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию по приглашению Путина

    Дину Саеву заподозрили в сатанизме из-за нового видео с танцем

    В Кремле оценили возможность участия россиян в Олимпийских играх-2024

    Чиновникам в Свердловской области повысили зарплату

    Российский полковник назвал цели ударов «Искандеров» в зоне СВО

    Кремль прокомментировал повышение призывного возраста в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости