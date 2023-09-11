Раскрыт тайный смысл украшений Миддлтон на памятном вечере в честь Елизаветы II

Журналисты Page Six раскрыли тайный смысл украшений Кейт Миддлтон на памятном вечере в честь ушедшей из жизни год назад королевы Елизаветы II. Материал опубликован на сайте издания.

Принцесса Уэльская посетила поминальную службу в соборе Святого Давида в Уэльсе в винном платье длины макси и головном уборе того же цвета. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках в тон, а макияж предпочла нюдовый. В то же время волосы супруги принца Уильяма собрали в аккуратный пучок.

Среди прочего монаршая особа надела жемчужные серьги, которые ранее принадлежали Елизавете II, таким образом отдав ей дань уважения. Известно, что монархиня неоднократно появлялась в упомянутом аксессуаре на публике, в том числе в 1977 году.

8 сентября исполнился ровно год с тех пор, как не стало британской королевы. Королевская семья собралась в замке Балморал в Шотландии, чтобы отдать ей почести. Там оказались Король Карл II, королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон и принц Эндрю.