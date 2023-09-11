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15:25, 11 сентября 2023Ценности

Раскрыт тайный смысл украшений Миддлтон на памятном вечере в честь Елизаветы II

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Журналисты Page Six раскрыли тайный смысл украшений Кейт Миддлтон на памятном вечере в честь ушедшей из жизни год назад королевы Елизаветы II. Материал опубликован на сайте издания.

Принцесса Уэльская посетила поминальную службу в соборе Святого Давида в Уэльсе в винном платье длины макси и головном уборе того же цвета. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках в тон, а макияж предпочла нюдовый. В то же время волосы супруги принца Уильяма собрали в аккуратный пучок.

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Среди прочего монаршая особа надела жемчужные серьги, которые ранее принадлежали Елизавете II, таким образом отдав ей дань уважения. Известно, что монархиня неоднократно появлялась в упомянутом аксессуаре на публике, в том числе в 1977 году.

8 сентября исполнился ровно год с тех пор, как не стало британской королевы. Королевская семья собралась в замке Балморал в Шотландии, чтобы отдать ей почести. Там оказались Король Карл II, королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон и принц Эндрю.

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    Карина Черных
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