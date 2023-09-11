Врач рассказала о влиянии алкоголя на внешность

Врач Макушкина: у выпивающих людей преждевременно появляются отеки и морщины

Красота и алкоголь — несовместимые понятия, еще до выраженных признаков алкоголизма у «слегка» выпивающих людей преждевременно появляются отеки, морщины, вид «помятого» лица, кожа становится сухой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала дерматовенеролог, врач-методист Московского центра дерматовенерологии и косметологии Лариса Макушкина.

Как и почему страдает кожа

По словам врача, кожа является зеркалом здоровья, поэтому при первых изменениях в организме она предупреждает нас о нарушении функции внутренних органов.

«При употреблении алкоголя, даже в небольших количествах, расширяются кровеносные сосуды, в связи с чем на коже лица могут появляться сосудистые звездочки. На крыльях носа, на лбу и в средней трети лица — красные пятна, что в свою очередь служит пусковым механизмом для развития гнойничковых заболеваний и розацеа, хронического заболевания, проявляющегося покраснениями на коже лица», — поделилась дерматолог.

Кроме того, большое содержание сахара и дрожжей в некоторых алкогольных напитках может привести к проявлению на коже акне, предупредила она.

«При сравнении внешности двух человек одного возраста, один из которых употребляет алкоголь, а второй нет, первый всегда будет выглядеть старше своего возраста. Данные процессы обусловлены, прежде всего, тем, что при употреблении алкоголя происходит снижение уровня витаминов (А, В и С) и микроэлементов, которые играют ключевую роль в производстве коллагена, что, в свою очередь, ускоряет процессы старения кожи», — сообщила Макушкина.

Появление отеков и сухости кожи, по ее словам, провоцирует этанол, который входит в состав любых алкогольных напитков. Дело в том, что спирт вызывает обезвоживание, которое приводит к нарушению работы почек и печени. Организм теряет воду, но в то же время скапливает ее в глубоких слоях кожи — отсюда сухость и отеки.

Влияние алкоголя на зубы и волосы

«В связи с тем, что под действием алкоголя из организма вымывается кальций, который служит фундаментом для здоровых зубов, употребление алкогольных напитков не лучшим образом сказывается на их здоровье. Одним из наиболее частых последствий употребления спиртного для зубов является эрозия зубной эмали, пародонтоз и кариес», — обратила внимание специалист.

Также на фоне постоянного употребления алкоголя в организме происходят изменения, которые приводят к нехватке кислорода и питательных веществ, что крайне неблагоприятно сказывается на состоянии волос. Они становятся ломкими, теряется их цвет и объем.

Тому, кто хочет на долгое время сохранить молодость, красоту и здоровье необходимо избегать регулярного и чрезмерного употребления алкоголя Лариса Макушкина дерматолог

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей выявил трехкратное превышение доли алкоголя в квасе. Нарушение норматива обнаружилось в 30 процентах продукции на рынке.