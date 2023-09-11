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20:52, 11 сентября 2023Интернет и СМИ

Военкор Дубовой погиб в центре Донецка

Депутат Бердичевский сообщил, что военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка

Кадр: Легендарные подразделения от Геннадия Дубового / YouTube

Военный корреспондент Геннадий Дубовой погиб в ДТП в Донецке. Об этом сообщил депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский, передает РИА Новости.

Он рассказал, что военкора сбил автомобиль в центре города. ДТП случилось на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема.

По словам Бердичевского, машина совершила наезд на Дубового, когда он подходил к дому. «Он пошел за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами», — раскрыл подробности депутат.

Геннадий Дубовой окончил экономический факультет Донецкого национального университета. С 1995 года работал в украинских и российских СМИ. В 2014 году вступил в ополчение. С начала спецоперации на Украине в 2022 году был военным корреспондентом и разведчиком морской пехоты. Дубовой являлся членом организаций «Ветераны Новороссии» и «Союз добровольцев Донбасса».

Олег Давыдов
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