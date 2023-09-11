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15:25, 11 сентября 2023Среда обитания

Извержение вулкана на Гавайах попало на видео

Геологическая служба США: началось извержение вулкана Килауэа на Гавайах

На Гавайах началось извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) на своем сайте. Процесс попал на видео, которое публикует ТАСС.

Уточняется, что перед извержением наблюдался период высокой сейсмической активности. USGS объявила красный код авиационной опасности — его вводят, если прогнозируется извержение со значительным выбросом пепла в атмосферу.

Начальные фазы извержений динамичны, отмечают специалисты. На снимках с веб-камеры видно, что трещины в основании кратера Халемаумау генерируют потоки лавы на поверхности дна кратера.

Расположенный на острове Гавайи (известном как Большой остров) Килауэа считают одним из самых активных действующих вулканов на Земле — его высота достигает 1247 метров. Как напомнил Reuters, это уже третье извержение вулкана за 2023 год.

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    Нина Ташевская
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