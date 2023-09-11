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21:17, 11 сентября 2023Мир

Число погибших после землетрясения в Марокко вновь выросло

Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2681

Фото: Nacho Doce / Reuters

Число погибших после землетрясения в Марокко выросло до 2681 человека, об этом сообщает издание Hespress со ссылкой на власти королевства.

Также сообщается, что число пострадавших достигло 2501. Уточняется, что 1591 смертей было зафиксировано в провинции Эль-Хауз, еще 809 человек погибли в провинции Тарудант.

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр располагался в 77 километрах к юго-западу от Марракеша, очаг залегал на глубине 10 километров. Король Марокко Мухаммед VI поручил оказать незамедлительную помощь всем, кто лишился крова из-за удара стихии.

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    Марина Совина
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