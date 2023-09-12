Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:25, 12 сентября 2023Моя страна

Для посетителей «Эльбруса» создали мобильное приложение

Студенты создали мобильное приложение для гостей курорта «Эльбрус»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Участники студенческой экспедиции создали мобильное приложение для гостей курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС.

Разработкой приложения, которое содержит всю информацию о курорте, занимались 15 человек. «В течение 10 дней молодые специалисты под руководством наставников из "ВКонтакте" находились в КБР и создавали мини-гид по курорту "Эльбрус"», — говорится в сообщении.

Студенты собрали мини-гид, который включил в себя информацию о работе канатных дорог и трасс, прогноз погоды, трансляции с камер видеонаблюдения на курорте, маршруты экотроп, интерактивную карту местности, рулетку активностей, подборку отелей, ресторанов, пунктов проката и аптек, памятку туриста, полезные статьи о безопасности, логистике, гастрономии.

Разработчики изучали местность, а также пообщались с сотрудниками курорта и туристами.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил некоторым россиянам ипотеку под два процента. Кто сможет ее взять?

    Умер бывший вице-губернатор Петербурга

    Игрок «Локомотива» рассказал о влиянии Дзюбы на клуб

    Экс-глава МИД Австрии оценила влияние атак БПЛА на Россию

    В США анонсировали беспилотную систему Ghost-X

    В Китае десятки 100-килограммовых крокодилов сбежали из питомника из-за ливней

    Погоня на вертолете за перепугавшим россиян белым медведем попала на видео

    Одного из участников устранения вора в законе Япончика заочно осудили

    Минобороны заявило о поражении наблюдательного пункта ВСУ в Сумской области

    Ревнующей парня из-за переписки с бывшей невестой дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости