Для посетителей «Эльбруса» создали мобильное приложение

Студенты создали мобильное приложение для гостей курорта «Эльбрус»

Участники студенческой экспедиции создали мобильное приложение для гостей курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС.

Разработкой приложения, которое содержит всю информацию о курорте, занимались 15 человек. «В течение 10 дней молодые специалисты под руководством наставников из "ВКонтакте" находились в КБР и создавали мини-гид по курорту "Эльбрус"», — говорится в сообщении.

Студенты собрали мини-гид, который включил в себя информацию о работе канатных дорог и трасс, прогноз погоды, трансляции с камер видеонаблюдения на курорте, маршруты экотроп, интерактивную карту местности, рулетку активностей, подборку отелей, ресторанов, пунктов проката и аптек, памятку туриста, полезные статьи о безопасности, логистике, гастрономии.

Разработчики изучали местность, а также пообщались с сотрудниками курорта и туристами.