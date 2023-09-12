Диагностический ассистент на базе ИИ появится во взрослых поликлиниках Москвы

Ассистент «АИДА» от Сбера и правительства Москвы поможет врачам

Диагностический ассистент «АИДА» на базе искусственного интеллекта (ИИ) поможет терапевтам и врачам общей практики в постановке диагноза на основании данных электронной медицинской карты (ЭМК) за последние два года. Это стало следствием совместного проекта Сбера и правительства Москвы.

«"АИДА" — это уникальная система глубокой диагностики и мониторинга состояния пациента, которая на сегодня не имеет аналогов в России и в мире. Создание данной модели на базе ИИ — это уже второй совместный проект правительства Москвы и Сбера в сфере цифровизации поликлинического звена. Благодаря сотрудничеству с 2020 года на первичном приеме во всех поликлиниках Москвы умный помощник врача "ТОП-3" помогает специалистам в постановке предварительного диагноза. А теперь, после проведенных обследований, на основе всех данных из ЭМК пациента "АИДА" будет помогать в постановке заключительного диагноза», — рассказал директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

По словам Сергея Жданова, Москва является одним из городов, который находится в локомотиве внедрения искусственного интеллекта в медицине в России и в мире. И для Сбера сотрудничество с правительством Москвы — это большая честь и ответственность. Уже сегодня технологии искусственного интеллекта облегчают работу врачей, повышают скорость и точность в постановке диагнозов, улучшают качество оказания медицинских услуг.

Диагностический ассистент «АИДА» работает следующим образом: когда врач определяет заключительный диагноз, ИИ параллельно анализирует ЭМК пациента и также формирует диагноз. Если он совпадает с мнением врача, сервис информирует, что поддерживает специалиста в его решении. Если диагноз отличается от того, который поставил врач, система сигнализирует об этом и предлагает свой вариант. Задача сервиса — дополнительно «подстраховать» врача, предоставив ему независимое «второе» мнение. При этом окончательное решение всегда принимает врач.

«Мы видим огромный потенциал в использовании технологий искусственного интеллекта для развития московского здравоохранения. Уже сегодня ИИ внедрен в рутинную практику медиков городских медучреждений. Мы идем дальше и запустили в 24 поликлиниках новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений. Он помогает медикам поставить заключительный диагноз на основании анализа данных электронной медкарты пациента за последние два года. Инструмент анализирует порядка 80 видов медицинских документов – это протоколы осмотров, результаты лабораторных и инструментальных исследований и ряд других, и формирует свой вариант подтвержденного диагноза. Если он отличается от того, который поставил врач, система сигнализирует об этом, отображая уведомление. Задача сервиса — не заменить врача, а дополнительно его подстраховать, если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения. Сейчас точность сервиса достигает 87%. До конца сентября мы планируем внедрить модуль во всех взрослых поликлиниках города», — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Модель разрабатывалась при участии экспертов компании «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) и Лаборатории искусственного интеллекта Сбера. Диагностический ассистент был обучен московскими врачами на записях о 30 миллионах визитов пациентов за два года.

В ходе эксперимента с привлечением 38 врачей высшей категории и статусом «Московский врач» сервис уже продемонстрировал точность более 87 процентов при определении 95 наиболее часто встречающихся диагнозов. Сервис в 40 процентов случаев показывает врачу подсказку на приеме, помогая ставить окончательный диагноз. В будущем планируется расширение и дообучение модели для анализа большего количества диагнозов. Система пилотируется в 24 столичных поликлиниках. До конца сентября она будет внедрена во все взрослые поликлиники Москвы.