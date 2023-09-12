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10:59, 12 сентября 2023Силовые структуры

Осужденному разрешили не оплачивать труд разочаровавшего его адвоката

Верховный суд разрешил осужденному не оплачивать услуги адвоката по назначению

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд разрешил осужденному за два незаконных сбыта наркотических средств в крупном размере не оплачивать труд разочаровавшего его адвоката по назначению. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает издание Рапси.

По данным издания, в период с 29 декабря 2020 года по 13 апреля 2021 года россиянину на время расследования уголовного дела был назначен адвокат. Однако подсудимый обратился с заявлением, в котором отказался от его услуг, пожелав самостоятельно осуществлять свою защиту. Но его заявление не приняли во внимание.

Когда адвокат обратилась с заявлением об оплате ей вознаграждения в размере 15 тысяч 939 рублей следователь признал за ней право на вознаграждение, которое было взыскано судом с осужденного. После этого осужденный обратился в высшую инстанцию, которая и удовлетворила его жалобу.

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    Владимир Седов
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