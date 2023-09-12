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12:30, 12 сентября 2023Экономика

Генпрокуратура России призвала бизнесменов «посмотреть ей в глаза»

Генпрокурор Краснов призвал бизнес к открытому обсуждению проблем

Генпрокурор Игорь Краснов призвал представителей бизнес-сообщества на встречах открыто обсуждать проблемы, чтобы повысить доверие между предпринимателями и надзорным ведомством. Такое заявление он сделал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент РБК.

«Когда мы с ними [предпринимателями] встречаемся, первое, о чем я говорю: давайте посмотрим друг другу в глаза и просто поговорим», — сказал генпрокурор. Он заверил, что с таким подходом бизнесмены смогут увидеть, как именно будут решаться проблемы, и сами будут участвовать в решении задач.

Краснов также добавил, что такие встречи проходят с участием глав регионов, которые также вовлекаются в решение проблем предпринимателей. Так, генпрокурор рассказал, что накануне состоялась встреча с предпринимателями Дальнего Востока, на которой были озвучены «очень острые проблемы», характерные для региона.

Краснов ранее уже призывал представителей бизнес-сообщества «не бояться» ведомства, а также советовал предпринимателям обращаться в органы прокуратуры для решения своих проблем. Он также указывал, что Генпрокуратура совместно с Минэкономразвития и аппаратом правительства ищет наиболее эффективные варианты избавления предпринимателей от административного давления.

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    Мария Черкасова
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