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09:20, 12 сентября 2023Силовые структуры

СК начал проверку из-за сломавших 10-летней девочке позвоночник детей

В Нефтеюганске СК начал проверку после избиения детьми 10-летней девочки

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Нефтеюганске следователи организовали проверку после избиения 10-летней девочки. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 сентября группа детей напала на ребенка и сильно ее избила. В результате нападения у пострадавшей диагностировали перелом позвоночника. В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

6 сентября сообщалось, что в Новгородской области 12-летняя россиянка удерживала в квартире 11-летнюю школьницу, которую обрила налысо, проколола брови и регулярно избивала.

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    Владимир Седов
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