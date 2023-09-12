Путин назвал стратегический приоритет России в XXI веке

Путин назвал развитие Дальнего Востока стратегическим приоритетом в XXI веке

Развитие Дальнего Востока является стратегическим приоритетом для России в XXI веке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Здесь, когда приезжаешь на Дальний Восток, действительно все путается в голове: непонятно, сейчас день, то ли утро, то ли вечер. Но в одном мы не запутаемся — Дальний Восток является для России стратегическим приоритетом на весь XXI век. Вот с этого мы сходить не будем!» — сказал Путин.

Глава государства указал на исключительную роль Дальнего Востока для России, подчеркнув, что динамика инвестиций в этом регионе в три раза опережает средние показатели по России.

Восьмой Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В этом году мероприятие посетят делегации из Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин.