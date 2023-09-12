Заявление об основании Новороссийска на месте турецкой крепости не подтвердилось

17 февраля Telegram-канал «Кызыл Паша», посвященный советской архитектуре Краснодара и Юга России, заявил, что Новороссийск был основан в 1838 году на месте бывшей Османской крепости Суджук-кале. Однако эта информация не подтвердилась.

Как утверждается на сайте администрации Новороссийска, турецкая крепость Суджук-кале в 1722 году была возведена на берегу Цемесской бухты, которую османы называли Суджукской. В издании «Новороссийский рабочий» отмечали, что крепость находилась в районе нынешнего мемориала «Малая земля» в Новороссийске.

Согласно «Военной энциклопедии», издававшейся просветителем Иваном Сытиным, в 1812 году русские войска взорвали Суджук-кале. В 1829 году Россия получила Суджукскую бухту по Адрианопольскому договору. Отмечается, что в 1832 году в глубине бухты, у устья реки Цемес, было построено небольшое укрепление, у которого начало образовываться русское поселение. Также утверждается, что в 1838 году император Николай I постановил расширить Цемесское укрепление в крепкий опорный пункт.

Корреспондент издания «Новороссийский рабочий» Светлана Добрицкая в публикации за 6 марта опровергла утверждение о том, что Новороссийск был основан на месте Суджук-кале. Журналистка указала, что Россия возводила на месте крепости фортификационные сооружения еще до 1812 года. В 1812 году Россия должна была покинуть эту часть Черноморского побережья по итогам Бухарестского мира, при уходе войска взорвали как саму крепость, так и то, что построили в этом районе, говорится в материале.

«Так можно ли считать строительство нескольких впоследствии взорванных фортификационных сооружений на месте Суджук-кале началом современного Новороссийска? Историк Сергей Новиков уверен, что нет, поскольку на чужой территории свои города не строят. Ведь территория нынешнего города на Цемесской бухте была для России чужой вплоть до заключения Адрианопольского мира в 1829 году. Именно после этого России отошло восточное побережье Черного моря», — также указано в статье. Кроме того, Добрицкая отметила, что до середины ХХ века район Суджук-кале не входил в городскую черту Новороссийска и являлся пригородом.

Информация о том, что город Новороссийск якобы основан на месте бывшей Османской крепости Суджук-кале, не распространилась в СМИ. Отдельные публикации об этом встречаются в соцсетях

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