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01:02, 12 сентября 2023Бывший СССР

Украинские войска более 100 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины 108 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 108 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские войска выпустили 338 единиц различных боеприпасов. По данным ведомства, на донецком направлении ВСУ совершили 86 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. В горловском направлении украинские военные открывали огонь 17 раз из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском направлении зафиксировано четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Марина Совина
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