Фото из Техаса выдали за кадры НЛО над российским городом

В сети выдали фото 2014 года за кадры НЛО над Ельцом

В соцсетях елецкой газеты «Красное знамя» 9 сентября появился пост, в котором утверждается, что житель одной из улиц Ельца увидел над Ольшанским карьером неопознанный летающий объект. К посту приложили фото светящихся на ночном небе точек. На самом деле фото было сделано еще в 2014 году в американском штате Техас. Тогда же были озвучены версии о том, что это может быть просто метеозонд НАСА.

«Светящийся НЛО, о словам очевидца, завис над прямо над местом разработки известняка. Взволнованный ельчанин тут же позвонил в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112», — сказано в публикации елецкой газеты.

Новость не получила широкого распространения в СМИ. Про пост об НЛО написали пять изданий Липецкой области, из которых почти все сразу указали, что фото фейковое.

В соцсетях тоже немного упоминаний об НЛО в Ельце, а в имеющихся постах в большинстве случаев указано, что информация недостоверна.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»