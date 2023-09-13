Россиянке избрали меру пресечения за хищение 25 миллионов рублей у пенсионерки

Суд взял под домашний арест женщину за хищение 25 млн рублей у пенсионерки

Суд отправил под домашний арест 58-летнюю женщину, похитившую 25 миллионов рублей у московской пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

По информации ведомства, подозреваемая и ее соучастники представлялись потерпевшей сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они убедили пенсионерку в необходимости перевести все сбережения на якобы безопасный счет, так как на ее мужа неизвестные ранее оформили генеральную доверенность. Пожилая женщина забрала из банка денежные средства в размере 25 миллионов рублей и передала их мошеннице.

В разговоре с полицейскими подозреваемая полностью признала вину. Сейчас правоохранительные органы принимают меры по возмещению ущерба, причиненного преступлением.

