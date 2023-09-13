Информация о запрете Airbus A320 на посадку в Омске не подтвердилась

Информация о запрете Airbus A320 на посадку в аэропорту Омска не подтвердилась

Информация о том, что аэропорт Омска не выдал разрешение на посадку Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», не подтвердилась.

В Telegram-каналах и комментариях к новостям об инциденте с самолетом в соцсетях распространились сообщения, в которых говорится, что самолету авиакомпании «Уральские авиалинии» не разрешили посадку в аэропорту Омска, из-за чего он был вынужден сесть в поле, так как до следующего аэропорта не хватило топлива. Кроме того, заявляется, что отказ на посадку связан с тем, что в Омске всего одна взлетно-посадочная полоса (ВПП), самолет мог ее заблокировать, что привело бы к закрытию аэропорта и финансовым потерям.

Источник этих данных не приводится. Официального комментария представителей аэропорта Омска об отказе разрешить посадку также нет.

Генеральный директор омского аэропорта Олег Селиверстов сообщил, что командир воздушного судна при подлете к Омску уже на снижении на высоте 700 метров сообщил о неисправности гидросистемы и принятии решения уходить на запасной аэропорт в Новосибирск.

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов подтвердил эти данные. По его словам, решение сесть в Новосибирске было принято командиром воздушного судна (КВС). «В этой ситуации командир корабля посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Причина: в Омске полоса 2500 метров, в Новосибирске — три километра (…). Когда экипаж ушел на второй круг, они посчитали эту дистанцию, и она была близкой к предельной, поэтому, чтобы повысить надежность посадки, они ушли в Новосибирск», — пояснил он.

Была также опубликована полная запись переговоров КВС Airbus A320 Сергея Белова с омскими авиадиспетчерами за несколько минут перед аварийной посадкой в поле. Судя по ней, земля разрешала посадку в омском аэропорту имени Д.М. Карбышева и выдала вводные. Пилот взял паузу и сообщил диспетчеру о потере гидравлики. Следом доложил о планах совершить полный разворот без посадки, чтобы оценить ситуацию. После — о решении лететь в новосибирское Толмачево.

Информация об отказе аэропорта Омска разрешить посадку самолету Airbus A320 не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»