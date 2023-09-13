Пашинян объяснил признание Арменией территориальной целостности Азербайджана

Пашинян: Армения признала целостность Азербайджана для защиты собственной земли

Армения признала территориальную целостность Азербайджана для защиты собственной земли. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».

Он рассказал, что Ереван согласился на взаимное признание территорий Армении и Азербайджана в тот момент, когда Баку предпринимал наступление на республику. По его словам, все, кто считает решение ошибочным, выступают за лишение Армении суверенитета.

Пашинян объяснил, что Ереван положительно отреагировал на предложение России о статусе Нагорного Карабаха, однако не получил ответ на обращения, направленные в Москву и в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва предпринимает последовательные шаги по урегулированию сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.