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18:42, 13 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян объяснил признание Арменией территориальной целостности Азербайджана

Пашинян: Армения признала целостность Азербайджана для защиты собственной земли

Фото: M. Popow / Globallookpress.com

Армения признала территориальную целостность Азербайджана для защиты собственной земли. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».

Он рассказал, что Ереван согласился на взаимное признание территорий Армении и Азербайджана в тот момент, когда Баку предпринимал наступление на республику. По его словам, все, кто считает решение ошибочным, выступают за лишение Армении суверенитета.

Пашинян объяснил, что Ереван положительно отреагировал на предложение России о статусе Нагорного Карабаха, однако не получил ответ на обращения, направленные в Москву и в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва предпринимает последовательные шаги по урегулированию сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

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    Алевтина Запольская
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