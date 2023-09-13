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19:17, 13 сентября 2023Силовые структуры

Бывший помощник российского прокурора предстанет перед судом за взятки

СК передал в суд дело экс-помощника прокурора Каспийска Богданова о взятке

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего помощника прокурора города Каспийска Республики Дагестан Руслана Богданова, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Богданов обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере и получении взятки в виде денег в крупном размере. Материалы переданы в суд. На имущество фигуранта наложен арест.

По данным следствия, обвиняемый в период с 24 марта по 1 апреля 2022 года получил взятку в размере 200 тысяч рублей за непроведение проверки деятельности управляющих компаний. Кроме того, с 23 по 30 марта 2022 года Богданов также покушался на хищение 1,5 миллиона рублей у директора управляющих компаний, обещая отменить решения мировых судей в отношении вышеуказанных фирм.

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    Олеся Мицкевич
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