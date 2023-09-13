Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:54, 13 сентября 2023Моя страна

В Улан-Удэ создадут туристический код центра города

В центре Улан-Удэ создадут единый архитектурный и дизайн-код в концу 2023 года

Фото: Евгений Коноплев / ТАСС

Проект по созданию туристического кода центральной части города Улан-Удэ реализуют до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра туризма Бурятии Алдара Доржиева.

По его словам, в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в столице республики появится единый архитектурный и дизайн-код. «На реализацию из федерального бюджета будет выделено более 214 миллионов рублей», — рассказал Доржиев.

Известно, что по проекту обновятся вывески и рекламно-информационные конструкции на фасадах зданий, появятся указатели и карты-схемы, знаки и информационные конструкции, фотозоны и смотровые площадки в пределах туристического центра, а также площадки для проведения праздничных ярмарок. «В план входит и устройство уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения местных жителей, туристов, в том числе маломобильных людей», — добавил министр.

В августе сообщалось, что более чем в 70 новых автобусах в Улан-Удэ запустят аудиогиды, благодаря которым пассажиры смогут узнать интересные факты о городе. Прослушать их можно будет при помощи бесплатного приложения, отсканировав специальный QR-код в автобусе.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. О чем они договорились и как отреагирует Запад?

    Звезда Comedy Club опроверг информацию о потребовавшейся ему помощи врачей

    Пережившие развод люди перечислили первые признаки распада брака

    На Украине взяли ответственность за атаку на Севастополь

    Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма по «Смешарикам»

    В Азербайджане заявили о застопорившимся заключении мирного договора с Арменией

    Нефтегазовые скважины в российской Арктике предложили бурить по-новому

    Премьер Румынии призвал не беспокоиться из-за обломков дронов

    Глава ГУР Кирилл Буданов решил поучиться и поступил в аспирантуру

    Старение населения Китая объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости