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17:14, 3 сентября 2023Моя страна

В бурятских автобусах расскажут об истории Улан-Удэ

В автобусах Улан-Удэ запустят аудиогиды с рассказами об истории города

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Более чем в 70 новых автобусах в Улан-Удэ запустят аудиогиды, благодаря которым пассажиры смогут узнать интересные факты о городе. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, всего будет записано более 80 историй на русском и бурятском языках. Прослушать из можно будет при помощи бесплатного приложения, отсканировав специальный QR-код в автобусе. Пассажирам расскажут о маршруте следования, интересных локациях Улан-Удэ, а также об истории города и его знаменитых жителях.

«Примерный хронометраж одного аудиоролика — три минуты. Истории в них рассказывают интересные люди из Улан-Удэ», — отметила директор радиостанции «Буряад FM», коллектив которой занимается реализацией проекта, Жанна Дымчикова.

По ее словам, аудиогиды станут доступны уже в начале сентября.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Бурятии местные художники украсили муралами по восточным мотивам фасады трех новых школ республики.

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    Варвара Кошечкина
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