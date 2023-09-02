Фасады трех новых школ в Бурятии украсили муралами по восточным мотивам

Бурятские художники украсили муралами по восточным мотивам фасады трех школ

В Бурятии местные художники украсили муралами по восточным мотивам фасады трех новых школ республики. Об этом сообщил ТАСС куратор социокультурного проекта «Сайнуу!», в рамках которого прошла данная акция, Дмитрий Галсан.

По его словам, изображения появились на зданиях учебных заведений в Улан-Удэ, а также в селах Иволгинск и Поселье.

«Наш проект направлен на развитие креативных индустрий в Бурятии, на поиск новых визуальных образов, отображающих современный бурятский культурный код. Первое направление проекта — это графические изображения на фасадах школ», — пояснил Галсан.

Так, на фасаде школы в столице Бурятии появилась большая композиция с солнцем, луной и 108 звездами, а также раскраски, которые позже раскрасят сами ученики. На зданиях двух пригородных школ художники разместили рисунки с национальными мотивами, восточными узорами, каллиграфией и пейзажами.

В июне сообщалось, что в Калининграде на здании общежития Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта появился мурал «Девочка с персиками».