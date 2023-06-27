В Калининграде появился мурал «Девочка с персиками»
В Калининграде на здании общежития Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта появился мурал «Девочка с персиками». Об этом сообщает «МК».
Как отмечается, рисунок на стене здания на Юбилейной улице был выполнен художником Андреем Гавриловым в рамках фестиваля уличного искусства «КалинингрАрт». Основой для мурала послужила картина современного художника Гоши Острецова, который, в свою очередь, вдохновлялся полотном известного русского живописца Валентина Серова «Девочка с персиками».
Всего в рамках фестиваля в Калининграде должны появиться четыре мурала. К их созданию привлекут как местных, так и приглашенных художников.
В апреле сообщалось, что в Хабаровске появился мурал с изображением советского актера Леонида Быкова. Портрет знаменитого артиста украсил стену здания на улице Ленина в преддверии празднования 9 Мая.