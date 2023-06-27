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12:09, 29 июня 2023Моя страна

В Калининграде появился мурал «Девочка с персиками»

Мурал «Девочка с персиками» появился на здании общежития БФУ в Калининграде

Фото: «Калининград.Ru»

В Калининграде на здании общежития Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта появился мурал «Девочка с персиками». Об этом сообщает «МК».

Как отмечается, рисунок на стене здания на Юбилейной улице был выполнен художником Андреем Гавриловым в рамках фестиваля уличного искусства «КалинингрАрт». Основой для мурала послужила картина современного художника Гоши Острецова, который, в свою очередь, вдохновлялся полотном известного русского живописца Валентина Серова «Девочка с персиками».

Всего в рамках фестиваля в Калининграде должны появиться четыре мурала. К их созданию привлекут как местных, так и приглашенных художников.

В апреле сообщалось, что в Хабаровске появился мурал с изображением советского актера Леонида Быкова. Портрет знаменитого артиста украсил стену здания на улице Ленина в преддверии празднования 9 Мая.

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    Варвара Кошечкина
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