В Хабаровске появился мурал с советским актером Леонидом Быковым

В Хабаровске к 9 Мая появился мурал с советским актером Леонидом Быковым

Мурал с изображением советского актера Леонида Быкова появился в Хабаровске. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук в своем Telegram-канале.

По его словам, портрет знаменитого артиста украсил стену здания на улице Ленина в преддверии празднования 9 Мая. Автором работы выступил студент Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Алексей Климов.

«Такой стрит-арт — помимо того, что это очень красиво, высокохудожественно, это еще и очень патриотично. Мы никогда не должны забывать подвиг наших отцов, дедов, прадедов!» — заявил Кравчук.

Он также отметил, что власти Хабаровска готовы продолжить сотрудничество с художниками, желающими украсить город.

Ранее в апреле сообщалось, что в Махачкале к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова появятся новые муралы. Уточнилось, что настенные изображения украсят стены сразу нескольких зданий.