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17:18, 2 апреля 2023Моя страна

В Махачкале появятся муралы в честь Расула Гамзатова

В Махачкале появятся муралы в честь 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова

Фото: Марк Редькин / РИА Новости

Новые муралы появятся в столице Дагестана Махачкале к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова, которое отмечается в 2023 году. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на мэрию города.

Там уточнили, что настенные изображения появятся сразу на нескольких зданиях.

«Большой рисунок, выполненный во всю стену, будет изображен с торцевой стороны гостиницы "Каспий" и расположенного рядом объекта на улице Буйнакского в исторической части Махачкалы», — пояснили в администрации.

В начале марта в Махачкале открылась выставка «Расул Гамзатов. Клятва землей», на которой представлены иллюстрации к стихам поэта. Посетители смогли увидеть иллюстрации к произведениям Гамзатова, предоставленные Дагестанским музеем изобразительных искусств имени Гамзатовой и частными коллекционерами.

Всего в рамках празднования 100-летия со дня рождения поэта планируется провести более 40 культурно-просветительских мероприятий в России, а также в Белоруссии, Азербайджане, Монголии и Киргизии.

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Варвара Кошечкина
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