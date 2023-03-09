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14:36, 9 марта 2023Моя страна

В Махачкале открылась выставка иллюстраций к стихам Расула Гамзатова

Выставка «Расул Гамзатов. Клятва землей» открылась в Театре поэзии в Махачкале

Фото: ГБУ РД «Театр поэзии»

В Махачкале открылась выставка «Расул Гамзатов. Клятва землей», на которой представлены иллюстрации к стихам поэта. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на пресс-службу Театра поэзии, где заработала экспозиция.

Как уточняется, посетители выставки смогут увидеть иллюстрации к произведениям Гамзатова, предоставленные Дагестанским музеем изобразительных искусств имени Гамзатовой и частными коллекционерами. Экспозиция будет открыта в течение месяца.

Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения поэта, которое отмечается в 2023 году. Всего в рамках празднования этой даты планируется провести более 40 культурно-просветительских мероприятий в России, а также в Белоруссии, Азербайджане, Монголии и Киргизии.

Ранее сообщалось, что в Дагестане может появиться медаль имени народного поэта Расула Гамзатова. Предполагалось, что вручать ее будут за особые заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы.

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Варвара Кошечкина
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