В Словакии драка бывшего премьера с экс-главой МВД попала на видео

В Братиславе подрались экс-премьер Словакии Матович и бывший глава МВД Калиняк

Бывший премьер Словакии Игор Матович и экс-глава МВД, социал-демократ Роберт Калиняк подрались перед дворцом словацкого правительства в центре Братиславы. Инцидент был снят на видео, которое публикует новостной портал pravda.sk.

Утверждается, что конфликт произошел в ходе пресс-конференции по вопросам миграции. Ее организовала оппозиционная партия «Направление — социальная-демократия» перед дворцом правительства в Братиславе.

Бывший премьер, который сейчас возглавляет партию «Обычные люди и независимые личности», подъехал на конференцию на вездеходе с громкоговорителями. Затем он начал громко, перебивая речь остальных, критиковать социал-демократов. В основном его комментарии касались деятельности бывшего главы МВД Словакии.