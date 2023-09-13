Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:32, 13 сентября 2023Моя страна

Названа дата проката снятого на Северном Кавказе фильма «Бременские музыканты»

Снятые на Северном Кавказе «Бременские музыканты» выйдут в прокат 1 января

Кадр: «Бременские музыканты»

Художественный фильм «Бременские музыканты» по мотивам одноименного советского мультфильма, выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Централ партнершип».

Отмечается, что фильм снимали на Северном Кавказе — в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне — а также в Подмосковье. Режиссером картины выступил Алексей Нужный, известный по фильмам «Огонь» и «Я худею». Роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, Короля — Сергей Бурунов, Сыщика — Константин Хабенский.

По словам создателей ленты, фильм изобилует приключениями, музыкой и юмором. При этом уже известный российскому зрителю сюжет дополнен историями детства Трубадура и его знакомства с животными, рассказали в пресс-службе.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу утвердил перечень освобождающих от службы по контракту болезней

    Центробанк аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность

    Под Москвой нашли зловонное «Барби-озеро»

    Армения получила ответ Азербайджана на предложения по мирному договору

    Покупку привезенных из-за границы животных назвали наиболее безопасной

    Актриса из «Гарри Поттера» пожаловалась на последствия любви к сладкому

    Apple прекратила продажи iPhone 13 mini

    В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

    Насильник заставил туристку поцеловать его и случайно попал в ее прямой эфир

    Купившему подъезд в жилом доме москвичу пригрозили судом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости