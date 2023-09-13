Названа дата проката снятого на Северном Кавказе фильма «Бременские музыканты»

Снятые на Северном Кавказе «Бременские музыканты» выйдут в прокат 1 января

Художественный фильм «Бременские музыканты» по мотивам одноименного советского мультфильма, выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Централ партнершип».

Отмечается, что фильм снимали на Северном Кавказе — в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне — а также в Подмосковье. Режиссером картины выступил Алексей Нужный, известный по фильмам «Огонь» и «Я худею». Роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, Короля — Сергей Бурунов, Сыщика — Константин Хабенский.

По словам создателей ленты, фильм изобилует приключениями, музыкой и юмором. При этом уже известный российскому зрителю сюжет дополнен историями детства Трубадура и его знакомства с животными, рассказали в пресс-службе.