ФСБ уличила россиянина в госизмене за финансирование украинских войск

ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Липецкой области за деньги ВСУ

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене в отношении жителя Липецкой области, который финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Россиянин осуществлял со своего банковского счета переводы денежных средств на криптокошелек, принадлежащий гражданину Украины. На полученные деньги закупалось обмундирование и амуниция для украинских войск и вооруженных формирований.

Фигурант дела является сторонником леворадикального объединения. Его действия квалифицированы по статье 275 УК РФ («Государственная измена путем финансирования иностранного государства против безопасности России»).