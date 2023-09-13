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13:26, 13 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ уличила россиянина в госизмене за финансирование украинских войск

ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Липецкой области за деньги ВСУ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене в отношении жителя Липецкой области, который финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Россиянин осуществлял со своего банковского счета переводы денежных средств на криптокошелек, принадлежащий гражданину Украины. На полученные деньги закупалось обмундирование и амуниция для украинских войск и вооруженных формирований.

Фигурант дела является сторонником леворадикального объединения. Его действия квалифицированы по статье 275 УК РФ («Государственная измена путем финансирования иностранного государства против безопасности России»).

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    Любовь Ширижик
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