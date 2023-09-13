В России предложили создать гастрономический календарь

В России предложили создать гастрономический календарь, в который войдут все региональные гастрофестивали, привлекающие внимание к местной кухне. Об этом сообщил президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«У нас есть что попробовать. Но попадать в календарь должны только действительно достойные фестивали, которые могут привлечь и местных, и приезжих. При этом там должны быть представлены продукты местных кухонь», — сказал он.

В России ежегодно проходит около 100 гастрономических фестивалей, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что на сочинском курорте Красная Поляна в 2024 году собираются открыть Центр гастрономического туризма Redpeak. Активная фаза возведения объекта началась еще в октябре 2022 года. В настоящий момент специалисты уже завершили все монолитные работы, а также заканчивают возведение кровли и прокладку инженерных коммуникаций. К новому году планируется закончить внешнюю отделку.