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08:57, 13 сентября 2023Силовые структуры

Бывшую заведующую российским детсадом заподозрили в миллионном хищении

На Камчатке экс-заведующую детским садом заподозрили в хищении на 1,5 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Камчатском крае бывшую заведующую бюджетным дошкольным образовательным учреждением заподозрили в хищениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2018 по 2022 год экс-заведующая детским садом вносила ложные сведения в приказы, по которым работники учреждения получали повышенные премии. Сотрудники должны были переводить излишки фигурантке. Так она похитила из бюджета 1,5 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и части 1 статьи 292 («Служебный подлог») Уголовного кодекса РФ.

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    Екатерина Власова
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