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20:08, 13 сентября 2023Силовые структуры

Уборщица вынесла у россиянина драгоценности на восемь миллионов рублей

Уборщица из Москвы вынесла у клиента сбережения и драгоценности на 8 млн рублей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве уборщица из клининговой компании вынесла из квартиры клиента сбережения и дорогие часы на восемь миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, 30 августа потерпевший вернулся в свою квартиру в Большом Овчинниковском переулке и обнаружил пропажу сбережений на общую сумму более 500 тысяч рублей. Кроме денежных средств мужчина не досчитался двух мужских часов Rolex, а также женских часов Cartier и Audemars. Стоимость украденных драгоценностей составляет 7,8 миллиона рублей.

Под подозрение попала 50-летняя уборщица Людмила из клининговой компании — с июля она регулярно прибиралась в квартире потерпевшего. Полиция нашла и задержала женщину через пару недель. Злоумышленница полностью признала вину.

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    Олеся Мицкевич
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