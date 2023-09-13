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14:02, 13 сентября 2023Силовые структуры

Вор избил продавца российского магазина за просьбу вернуть конфеты и кофе

В Уфе вор избил продавца магазина за просьбу не красть конфеты и кофе

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Уфе вор напал на сотрудника магазина, попросившего его вернуть продукты и не красть их. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным ведомства, продавец заметил подозрительного мужчину в отделе сладостей и попросил его показать сумку. Внутри лежали дорогие конфеты и кофе. Тогда сотрудник вежливо попросил посетителя поставить продукцию обратно на полку. Однако мужчина ударил потерпевшего по лицу. Похититель продолжил избивать продавца и на выходе из магазина.

В какой-то момент краденое выпало из сумки, и его подняла прохожая. Тогда нападавший забрал продукты из ее рук и сбежал.

Пострадавший получил синяки, сломанный нос, гематомы на голове, спине и груди. В настоящее время силовики ищут вора.

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    Екатерина Власова
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