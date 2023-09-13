Женщина похудела на 25 килограммов после родов и раскрыла секрет успеха

Весившая 100 кг женщина из Индии похудела на 25 кг благодаря новой диете

Журналистка из Индии рассказала, что за пять месяцев после родов ей удалось похудеть на 25 килограммов. Свой секрет она раскрыла в беседе с изданием The Times of India.

За время беременности 32-летняя Крити Сонали из города Бангалор, штат Карнатака, сильно поправилась — ее вес достиг 100 килограммов. Кроме того, после появления на свет ребенка Крити долго страдала от послеродовой депрессии. Первые попытки сбросить вес оказались безуспешными. Переломный момент наступил в апреле 2021 года, когда она заразилась COVID-19. «Это заставило меня осознать, что о здоровье нужно серьезно заботиться», — вспоминает Сонали.

Она нашла в интернете тренера, который помог ей подобрать новую диету. Женщина начала завтракать салатом, смузи, орехами и яйцами, на обед съедала приготовленные дома овощи, а ужинала супами или овощными блюдами с протеиновым коктейлем. Сонали утверждает, что сбросила большую часть веса именно благодаря изменению рациона.

Женщина также занималась силовыми тренировками в спортзале, однако делала это лишь в тех случаях, когда позволял рабочий график. В итоге за пять месяцев индианке удалось сократить послеродовой вес на четверть и стать намного сильнее.

Она считает, что питаться правильно и в нужное время — это главное при похудении. «Важно сосредоточиться на улучшении здоровья, а не наборе или потере веса, — утверждает Сонали. — Не у всех полных людей есть проблемы со здоровьем, но и не все худые находятся в отличной форме».

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.