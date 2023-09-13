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09:28, 13 сентября 2023Ценности

44-летняя певица Нелли Фуртадо появилась на VMA в платье с открытой спиной

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Канадская певица Нелли Фуртадо посетила музыкальную премию MTV Video Music Awards (VMA) в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

44-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в облегающем платье длины макси черного цвета с открытой спиной и вырезами по бокам. При этом волосы исполнительнице распустили и уложили волнами, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Свой образ она дополнила серьгами-кольцами и массивным кольцом с бриллиантами.

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Фуртадо позировала перед фотографами в разных ракурсах, чтобы продемонстрировать все детали своего платья.

Премия MTV Video Music Awards состоялась 12 сентября в Нью-Джерси. Награды за «Видео года», «Артист года» и «Песня года» получила певица Тейлор Свифт, а лучшим «Новым артистом» признали Ice Spice. В то же время в номинации «Лучшее k-pop видео» выиграла группа Stray Kids.

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    Карина Черных
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