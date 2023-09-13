ФСБ задержала сотрудника ОПК за хищение средств для военного заказа

ФСБ задержала сотрудника ОПК за хищение средств для разработки оружия

Управление ФСБ вместе с сотрудниками МВД задержало работника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), подозреваемого в хищении выделенных для государственного заказа средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по городу Москве и Московской области.

По информации издания, подозреваемый, используя свое руководящее положение на оборонном предприятии, через посредников участвовал в хищении денег для производства компонентов систем вооружения повышенной точности. Указанные денежные средства были выделены в рамках государственного оборонного заказа для Вооруженных сил РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 204 («Коммерческий подкуп») УК РФ. Фигуранту грозит до пяти лет заключения.