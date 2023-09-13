Генерал ВСУ поспорил с Зеленским после слов о контрнаступлении

Генерал Кривонос: слова Зеленского о контрнаступлении неоправданно оптимистичны

Президент Украины Владимир Зеленский дает неоправданно оптимистичные отчеты о контрнаступлении. Об этом заявил отставной генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос, передает РИА Новости.

По его словам, украинский лидер рассказывает в сводках в таком тоне, как будто ВСУ уже практически победили. Кривонос отметил, что не в курсе, кто готовит речи Зеленскому. «Но у меня возникает беспокойство», — признался экс-военачальник.