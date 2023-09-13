Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:08, 13 сентября 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ поспорил с Зеленским после слов о контрнаступлении

Генерал Кривонос: слова Зеленского о контрнаступлении неоправданно оптимистичны
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дает неоправданно оптимистичные отчеты о контрнаступлении. Об этом заявил отставной генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос, передает РИА Новости.

По его словам, украинский лидер рассказывает в сводках в таком тоне, как будто ВСУ уже практически победили. Кривонос отметил, что не в курсе, кто готовит речи Зеленскому. «Но у меня возникает беспокойство», — признался экс-военачальник.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Венгрии поприветствовали слова Путина о вводе войск в Будапешт в 1956 году

    На Украине сообщили об успехах в переговорах о поставках дальнобойных ракет

    Глава британского комитета по обороне ушел в отставку из-за поста в соцсети

    Губернатор заявил о пресечении атаки ВСУ в Брянской области

    Назван новый защитник собак и кошек в суде

    Госдеп одобрил продажу Южной Корее истребителей F-35

    Генерал ВСУ поспорил с Зеленским после слов о контрнаступлении

    В Госдуме предложили ввести новые выплаты семьям с детьми

    США оценили возможность завершить конфликт на Украине на своих условиях

    ВСУ захотели получить от Запада не уступающие Су-35 истребители

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости