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15:43, 13 сентября 2023Моя страна

В Волгограде покажут мужское аутсайдерское искусство

В Волгограде покажут мужское аутсайдерское искусство

Фото: ВМИИ им.И.И.Машкова

В Волгограде в Музее изобразительного искусства имени Машкова в рамках фестиваля психического здоровья PSYФЕСТ пройдет выставка мужского аутсайдерского искусства «За стеной». Об этом сообщает «Блокнот Волгоград».

Аутсайдерское искусство (от английского слова outsider — «посторонний» — прим. «Ленты.ру») — художественное направление, участники которого имеют ментальные особенности или психиатрический опыт, не имеют академического образования и создают произведения искусства исключительно для себя, не ориентируясь на зрителя.

В экспозиции работы представили авторы из разных городов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Волгограда. Всего будет показано более 100 работ 25 художников. Кроме того, участие в мероприятии примут авторы из Белоруссии.

«Нам кажется, что мы приблизительно знаем, "о чем говорят мужчины", но о чем они молчат — веками скрытая за завесой установок традиционного общества с его архаикой, коллективным договором и межгендерными отношениями тайна. В современном мире это загадка и для самих мужчин», — рассказали организаторы.

Выставку можно будет увидеть с 20 сентября по 22 октября на Чуйкова, 37.

Фестиваль PSYФЕСТ ежегодно посвящен новой теме, и в 2023 году организаторы решили обратить внимание публики на психическое здоровье мужчин. Мероприятия будут проходить как для профессионального сообщества — психиатров, психологов, психотерапевтов и других специалистов, занимающихся вопросами охраны психического здоровья, так и для широкой аудитории, средств массовой информации и образовательных учреждений.

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    Сергей Истомин
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