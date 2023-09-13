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09:54, 13 сентября 2023Силовые структуры

Силовики задержали россиянина за поджог вышки сотовой связи

В Петербурге задержали 41-летнего мужчину, поджегшего вышку сотовой связи

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего россиянина, поджегшего вышку сотовой связи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным ведомства, инцидент произошел 11 сентября на улице Брянцева. Старший инженер приехал проверить оборудование, которое перестало работать, и заметил, что оно выгорело. Тогда он вызвал сотрудников экстренных служб.

Вскоре силовики задержали мужчины. Выяснилось, что он безработный, ранее судим не был. В отношении него составили протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Екатерина Власова
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