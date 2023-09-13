Центробанк включил в страховку банковских карт риски мошенничества

ЦБ установил минимальную сумму выплат по застрахованным банковским картам

Банк России установил минимальные требования к страхованию банковских карт, которые вступят в силу 1 октября 2023 года. Об это сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

По словам регулятора, полисы добровольного страхования должны включать в себя не только риски утери или повреждения банковской карты, но и защищать россиян от мошеннических списаний средств. В указании ЦБ также отмечается, что из страховки должны быть исключены случаи, когда банки по закону обязаны возмещать сумму операции своему клиенту.

Лимит страховой выплаты для таких случаев установлен на уровне 100 тысяч рублей — в пределах этой суммы страховая компания полностью возместит ущерб клиенту. При этом клиент вправе установить более высокий лимит возмещения. Срок урегулирования убытка страховщиком — 30 дней с момента получения заявления от пострадавшего.

В 2022 году средняя сумма одной мошеннической операции по списанию денег со счета физического лица без его согласия составила 15,32 тысячи рублей, сообщает пресс-служба регулятора. По данным компании Bi.Zone, в среднем мошенники похищают у россиян гораздо большие суммы, 50-80 тысяч рублей. Такая значительная сумма для частных лиц объясняется тем, что способы мошенничества в сфере вкладов и счетов стали более изощренными.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала похищения средств со счетов россиян одной из значимых проблем на протяжении нескольких последних лет. Она считает, что для успешного противостояния преступникам необходима координация усилий финансового сектора с правоохранительными органами и операторами связи.