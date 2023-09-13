МГИК зарегистрировал Сергея Собянина мэром Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал избранного мэра Москвы Сергея Собянина

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала избранного мэра столицы Сергея Собянина. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагаю зарегистрировать избранного мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, выдать удостоверение об избрании мэра Москвы, опубликовать настоящее решение в официальных изданиях Московской городской избирательной комиссии», — заявила председатель МГИК Ольга Кириллова в ходе заседания комиссии. Все члены МГИК, присутствующие на заседании, поддержали это решение.

Кириллова уточнила, что избирательная кампания будет продолжаться до представления комиссией отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. За три месяца МГИК подготовит отчет, направит его в Мосгордуму и оповестит об этом представителей СМИ.

Ранее стало известно, что Собянин набрал 76,39 процента голосов избирателей, за него проголосовали 2 499 114 москвичей. Выборы мэра столицы проходили в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.