Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:52, 13 сентября 2023Россия

МГИК зарегистрировал Сергея Собянина мэром Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал избранного мэра Москвы Сергея Собянина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала избранного мэра столицы Сергея Собянина. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагаю зарегистрировать избранного мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, выдать удостоверение об избрании мэра Москвы, опубликовать настоящее решение в официальных изданиях Московской городской избирательной комиссии», — заявила председатель МГИК Ольга Кириллова в ходе заседания комиссии. Все члены МГИК, присутствующие на заседании, поддержали это решение.

Кириллова уточнила, что избирательная кампания будет продолжаться до представления комиссией отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. За три месяца МГИК подготовит отчет, направит его в Мосгордуму и оповестит об этом представителей СМИ.

Ранее стало известно, что Собянин набрал 76,39 процента голосов избирателей, за него проголосовали 2 499 114 москвичей. Выборы мэра столицы проходили в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    На границе Эстонии развернули первое авто с российскими номерами

    Польша начнет подсчет полученного от СССР ущерба

    В Минобороны разъяснили порядок выплат участвующим в СВО военным пенсионерам

    Сидячий образ жизни связали с повышенным риском деменции

    МГИК зарегистрировал Сергея Собянина мэром Москвы

    Фитнес-эксперт раскрыла способ накачать пресс для ленивых

    Россиянам перечислили вечно модные стрижки

    Сотрудница российского театра начала отношения со школьницей и попала под статью

    В США обвинили Белый дом в игнорировании данных разведки по Украине

    Против сооснователя «Яндекса» Воложа собрались продлить санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости