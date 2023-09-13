Россиянин вез золото на 100 миллионов рублей и попал под следствие

В Якутии задержали мужчину с золотом на 100 миллионов рублей

В Якутии 51-летнего уроженца Амурской области задержали с золотом на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Полицейские остановили Nissan на федеральной трассе «Колыма». Они хотели проверить документы водителя. Силовики заметили, что под задним сиденьем авто лежат несколько свертков с металлом желтого цвета. Их изъяли для экспертизы. Выяснилось, что этот металл — золото. Всего в салоне машины было 18 килограммов.

Россиянин сначала утверждал, что нашел свертки в реке Бурустах недалеко от поселка Усть-Нера. Однако потом признался, что уже несколько лет незаконно добывал золото на прииске. Ранее мужчина уже был судим по статье 191 («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга») Уголовного кодекса РФ. Теперь ему грозит новый срок.