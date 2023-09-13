Полиция поймала аферистов за обман российских пенсионеров

В Петербурге МВД задержало аферистов за обман пенсионеров под предлогом ремонта

Полицейские Санкт-Петербурга задержали участников организованной группы, которые под видом ремонтных работ обманули пенсионеров на общую сумму почти в два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба МВД региона.

По информации ведомства, мошенники приходили в квартиры к пожилым людям и убеждали их в необходимости замены уже установленных пластиковых окон или ремонта якобы неисправного электрооборудования. Работы аферисты предлагали выполнить по необоснованно высоким ценам, пугая пенсионеров тем, что их отказ создаст пожароопасную ситуацию для жителей всего многоквартирного дома.

Таким образом, на 18 доверчивых пенсионерах подозреваемые заработали 1,75 миллиона рублей.

Оказалось, что организатор группы — 33-летний житель Казани. Он нанял троих помощников, выполнявших роли руководителей офиса, а также 12 «ремонтников», которые ходили по пенсионерам. Полиция проверяет задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.

