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20:27, 13 сентября 2023Силовые структуры

Неадекватный россиянин покусал полицейских после драки с фельдшерами у церкви

В Екатеринбурге при задержании неадекватный прихожанин храма укусил полицейского

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге задержали 51-летнего россиянина, устроившего дебош. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает Telegram-канал Ural-Mash.

По данным издания, мужчина в неадекватном состоянии со множеством порезов и в состоянии алкогольного опьянения вбежал в храм, там упал на колени и принялся молиться. Сотрудники религиозного учреждения вызвали странному прихожанину скорую помощь. Медики привели окровавленного мужчину в автомобиль скорой для осмотра, однако тот внезапно повел себя агрессивно и выкинул медика из машины. На помощь прибыли полицейские, один из них в процессе задержания неадекватного гражданина был четыре раза им укушен.

После задержания нарушителя спокойствия доставили в медучреждение для оказания помощи.

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    Владимир Седов
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