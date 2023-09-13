Неадекватный россиянин покусал полицейских после драки с фельдшерами у церкви

В Екатеринбурге при задержании неадекватный прихожанин храма укусил полицейского

В Екатеринбурге задержали 51-летнего россиянина, устроившего дебош. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает Telegram-канал Ural-Mash.

По данным издания, мужчина в неадекватном состоянии со множеством порезов и в состоянии алкогольного опьянения вбежал в храм, там упал на колени и принялся молиться. Сотрудники религиозного учреждения вызвали странному прихожанину скорую помощь. Медики привели окровавленного мужчину в автомобиль скорой для осмотра, однако тот внезапно повел себя агрессивно и выкинул медика из машины. На помощь прибыли полицейские, один из них в процессе задержания неадекватного гражданина был четыре раза им укушен.

После задержания нарушителя спокойствия доставили в медучреждение для оказания помощи.