Лифт с пассажирами рухнул с восьмого этажа в российском городе

Житель Краснодара получил травмы при падении лифта с высоты восьмого этажа

Лифт с пассажирами рухнул с высоты восьмого этажа в жилом доме в городе Краснодар. Управляющая компания подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает телеканал «360».

Инцидент, как рассказала журналистам местная жительница Елена Семивокова, произошел в третьем подъезде третьего корпуса. Пострадавший мужчина уже находится в больнице, у него обнаружен перелом ноги в районе колена. «Они сели в лифт на восьмом этаже и сразу понеслись вниз. То есть даже останавливающий механизм не сработал», — рассказала журналистам Семивокова.

По ее словам, дом был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Однако в марте управляющая компания заявила о сборе дополнительных средств с жильцов на ремонт трех остановленных лифтов. На руках Семивоковой есть акты освидетельствования работы подъемников, согласно которым, в упавшем лифте необходимо было установить компенсирующие цепи ввиду наличия разрыва канатов.

Тем не менее, как отметила собеседница телеканала, управляющая компания предписание о необходимости ремонта лифтов, полученное из Управления по жилищным вопросам Краснодара, проигнорировала. УК обратилась в Арбитражный суд для приостановки выполнения предписания, в чем ей было отказано. Первое заседание, запланированное на 7 сентября, перенесли.

Как сообщила пресс-служба краевого главка СК России, в неисправном лифте располагалось двое взрослых и двое детей трех и четырех лет. Все они уже находятся в больнице, травмирован только мужчина, отмечает ведомство.

Обстоятельства происшествия, состояние лифтового оборудования и лица, ответственные за его работу, уточняются.