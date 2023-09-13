МТС объявила цены в России на iPhone 15 и новые Apple Watch

МТС начала принимать заказы на новые iPhone и часы

МТС открыла предзаказы на модели Apple iPhone и Apple Watch SE, Series 9 и Ultra 2. C 13 сентября покупатели могут оформить предварительные заявки онлайн или в любом магазине МТС.

Предзаказы открыты на все новинки, представленные в ходе мировой презентации Apple, 12 сентября. Новые смартфоны доступны в четырех версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Стоимость минимальной модели Apple iPhone 15 128 гигабайт составляет 124 990 рублей.

Стоимость умных часов Apple Watch начинается от 34 990 рублей за модель SE. За Ultra придется отдать 109 990 рублей.

Оформить предварительный заказ на смартфоны можно с помощью частичной предоплаты, после чего покупатель получает виртуальный сертификат. На Apple iPhone 15 сумма предоплаты составляет 25 тысяч рублей. Предоплата засчитывается в счет стоимости. На модели Apple Watch действует полная предоплата.

После оформления заявки специалисты колл-центра МТС свяжутся с клиентами, чтобы уточнить все детали. Покупатели iPhone 15 получат в подарок кэшбэк в три тысячи рублей и МТС PayTag. Для всех клиентов, выбравших смартфоны и умные часы, доступна рассрочка 0-0-24.

«В конце августа мы первыми в России запустили предзаказ на iPhone 15, и уже на этом этапе увидели высокий интерес россиян к новинкам – количество предварительных заявок оказалось почти в 1,5 раза выше наших ожиданий. Покупатели, оформившие предзаказ до официальной презентации, первыми получат iPhone 15. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы привезти новинки в Россию как можно раньше», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.