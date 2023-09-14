Обнаружение тела служившей в полиции россиянки связали с ее бывшим мужем

На Урале обнаружение тела женщины-участковой связали с ее бывшим мужем

Жителя Свердловской области обвинили в том, что он лишил жизни бывшую жену, которая служила в полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Вечером 29 апреля 2022 года тело участковой уполномоченной полиции нашли на берегу реки Бисерть, в 1,5 километрах от поселка Первомайский. В ходе расследования были проверены разные версии, в итоге следователи установили вину ее бывшего супруга.

Мотивом преступления стала личная неприязнь. Помимо расправы уральцу вменили нарушение неприкосновенности частной жизни, а также незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для слежки. Мужчина свою вину категорически отрицает. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.