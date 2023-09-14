Украинскому военному медику вынесли приговор за расстрел пенсионера в Мариуполе

В Донецке за расстрел пенсионера к 22 годам колонии приговорили медика ВСУ

В Донецке к 22 годам колонии строгого режима приговорили 26-летнего военного медика мотопехотного батальона вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Чистоплясова. Об этом в четверг, 14 сентября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как установил суд, в марте 2022 года осужденный на боевой позиции в мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, по приказу командира с позывным Кирт расстрелял из автомата пенсионера. 69-летний мужчина шел по Никопольскому проспекту, когда медик ВСУ открыл по нему огонь. От полученных ранений пожилой мужчина скончался на месте.

Дело в отношении Михаила Чистоплясова расследовалась по статье об умышленном убийстве и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

13 сентября сообщалось, что в Донецке 45-летний командир 2-й роты отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), приказывавший расстреливать гражданских, предстанет перед судом за жестокое обращение с мирным населением.